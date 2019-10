Stoltenberg tror avtale mellom Tyrkia og USA kan bidra til bedring i Nord-Syria

NTB utenriks

USAs utenriksminister Mike Pompeo kom fredag til Brussel for å orientere de NATO-allierte om sitt besøk i Ankara. Der kunngjorde amerikanerne dagen i forveien at Tyrkia hadde gått med på en midlertidig våpenhvile nordøst i Syria.

– Jeg er glad for at to NATO-allierte, USA og Tyrkia, har blitt enige om en vei videre, sa Stoltenberg da han og Pompeo møtte pressen fredag kveld.

Avtalen går ut på at Tyrkia skal stanse militæroffensiven i fem dager mens den syriske kurdermilitsen YPG trekker seg ut av visse områder tyrkerne vil ta kontroll over. YPG har i flere år har vært alliert med USA i kampen mot IS, men Tyrkia rykket inn 9. oktober da USA kunngjorde tilbaketrekning fra grenseområdet.

– Alle vet vi og forstår at situasjonen i Nord-Syria er skjør og vanskelig, men jeg tror denne uttalelsen kan bidra til å deeskalere og dermed bedre situasjonen på bakken, sa Stoltenberg.

Pompeo dysset ned betydningen av meldingene om at Tyrkia brøt våpenhvilen fredag morgen.

– Det var noe aktivitet i dag, men vi har også sett noe veldig positiv aktivitet, sa Pompeo.

Ifølge eksilgruppen SOHR ble 14 sivile drept i og rundt den syriske byen Ras al-Ayn. Pompeo viste til at koordineringstiltak er nødvendig for at YPG kan trekke seg ut.

– Vi håper at i de kommende timene så vil både tyrkerne og YPG-krigerne i regionen, ta forpliktelsene sine på alvor, sier Pompeo.

Flere NATO-land har fordømt Tyrkias militæraksjon og har gått til det uvanlige skritt å innføre våpenembargo mot en alliert. Stoltenberg har bedt Tyrkia være tilbakeholdne.

