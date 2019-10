Macron kaller Tyrkias militæroffensiv for galskap

NTB utenriks

– Jeg mener at det som har skjedd de siste dagene, var et alvorlig feilgrep av Vesten og av NATO i regionen, sa Macron da han møtte pressen etter EU-toppmøtet i Brussel fredag.

Han viser til NATO-allierte Tyrkias angrep på kurdisk milits i Syria, som startet 9. oktober etter at USAs president Donald Trump kunngjorde at amerikanerne trekker ut soldatene som har vært stasjonert sammen med kurderne. Det fikk Macron vite om «via en tweet, som alle andre».

Trump har fått kraftig kritikk for å ha vendt kurdisk milits ryggen etter å ha vært alliert med dem i flere år i kampen mot IS.

– Jeg tror dette vil svekke vår langsiktige troverdighet i det å finne partnere på bakken som vil kjempe ved vår side i den tro at de vil bli beskyttet på lengre sikt, sier Macron.

Macron planlegger et møte med president Recep Tayyip Erdogan i løpet av de kommende ukene, sammen med Tysklands statsminister Angela Merkel og britiske Boris Johnson. Håpet er at de fire vil oppnå en felles forståelse om hva den transatlantiske militæralliansen NATO «kan og skal være i dette øyeblikket», sier Macron om møtet.

I mellomtiden skal de tre NATO-landene koordinere tett i kommunikasjonen med Erdogan, Trump og Russlands president Vladimir Putin, sa Macron.

Macron minner videre «alle som kanskje glemmer det – noe som ikke vil være helt uberettiget nå for tiden – om at Tyrkia er NATO-medlem, noe som normalt sett bør frembringe en form for solidaritet».

