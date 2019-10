Barcelona lammet av generalstreik og protestmarsjer

NTB utenriks

Helt siden ni katalanske politikere ble dømt til lange fengselsstraffer mandag, har rasende demonstranter satt sitt preg på Barcelona. Fredag er det ventet at protestene vil toppe seg idet titusener av marsjerende katalanere når fra til regionhovedstaden.

Marsjene startet i fem ulike byer tirsdag og skal ende opp i en storstilt massemønstring i sentrum av Barcelona fredag klokka 17.

Det var spansk høyesterett som mandag besluttet at de ni katalanske politikerne skulle dømmes til mellom 9 og 13 års fengsel. De straffes blant annet for å ha arrangert en ulovlig folkeavstemning om å løsrive Catalonia fra Spania for to år siden.

Studenter marsjerer

Tidlig fredag ettermiddag marsjerte tusenvis av streikende studenter gjennom byen med plakater der de fastslår at katalanerne ikke vil bøye seg, og med krav om at «de politiske fangene må settes fri».

– Vi må presse litt mer, og vi vil få det vi vil, sier 18 år gamle Miquel Flores, en sykepleierstudent.

Demonstranter har også sperret en rekke veier, noe som blant annet har ført til at Spanias viktigste grenseovergang til Frankrike er stengt.

Generalstreik

Mange arbeidere har også sluttet opp om generalstreiken som separatistene har oppfordret til.

Havnearbeidere og ansatte ved Seat-fabrikken la ned arbeidet, og den store katalanske supermarkedskjeden Bonpreus butikker holdt stengt.

Flere titall avganger ved flyplassen er innstilt på grunn av uroen.

Kollektivtrafikken er også rammet, og når de fem demonstrasjonstogene møtes, ventes det at mesteparten av byen vil stå stille.

Massemønstringen i Barcelona holdes etter nok en natt med omfattende opptøyer. Hundrevis av demonstranter satte fyr på barrikader og kastet bensinbomber mot politiet, som svarte med gummikuler.

Ny folkeavstemning

Catalonias regionpresident Quim Torra sa torsdag at han vil ha en ny folkeavstemning om katalansk løsrivelse.

Den forrige folkeavstemningen i 2017, der over 90 prosent stemte for løsrivelse fra Spania, ble erklært grunnlovsstridig av Spanias høyesterett og regjering.

Katalanske ledere ble tiltalt for oppvigleri, opprør og misbruk av offentlige midler, og flere av dem, med Catalonias tidligere president Carles Puigdemont i spissen, flyktet i eksil.

Spania utstedte denne uka en ny arrestordre på ham, og fredag troppet Puigdemont opp hos belgisk påtalemyndighet og gjorde det klart at han motsetter seg utlevering.

