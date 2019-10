Pence og Pompeo legger press på Erdogan

NTB utenriks

Pence, Pompeo og Det hvite hus' nasjonale sikkerhetsrådgiver Robert O'Brien ankom presidentpalasset i Ankara torsdag. Pence og Recep Tayyip Erdogan var alvorspreget da de håndhilste og deretter gjennomførte et nesten halvannen times møte.

Senere på ettermiddagen sluttet Pompeo, O'Brien og tjenestemenn fra begge parter seg til dem i et bilateralt møte.

Etter møtene var det ingen umiddelbare tegn på at USAs press hadde fått Erdogan til å gå med på våpenhvile i kampen mot kurdisk milits nordøst i Syria, og det forelå ingen umiddelbare uttalelser.

Men det var ventet at amerikanerne ville advare Erdogan om at han vil bli møtt med flere økonomiske sanksjoner enn tiltakene som ble kunngjort tidligere i uken, dersom han ikke stanser offensiven mot kurderne som har kjempet ved USAs side mot IS.

Sanksjoner

USA har innført sanksjoner mot Tyrkia som følge av militæroffensiven, som ble innledet da Trump overraskende kunngjorde amerikansk tilbaketrekning fra Nord-Syria.

Trump har fått kraftig kritikk både fra demokrater og republikanere etter beslutningen, men fraskriver seg ansvaret og forsøkte onsdag å distansere seg fra konflikten.

– Dersom Tyrkia går inn i Syria, er det en sak som angår Tyrkia og Syria, ikke Tyrkia og USA, sa Trump, som tidligere onsdag sa at kurderne som USA har støttet, «ikke er engler».

At syriske og russiske styrker etter avtale med kurderne nå har rykket inn i områdene de amerikanske soldatene ble trukket ut av, blåser Trump av.

– Det er helt greit. De har mye sand der borte, så det er mye sand å leke med. La dem utkjempe sine egne kriger, sa han onsdag.

Torsdag sa Mazloum Abdi, kommandør for de kurdiske styrkene som har stått på USAs side i kampen mot IS, og som nå er under angrep av USAs NATO-allierte Tyrkia, atil USA at de ville be Russland og Assad-regimet om beskyttelse.

– Vi sa til Trump at vi skulle kontakte det syriske regimet og russerne for å beskytte vårt land. Trump svarte: «Vi er ikke imot det», sa Abdi til den kurdiske fjernsynsstasjonen Ronahi.

Presser Erdogan

USA nekter for å ha gitt grønt lys til den tyrkiske militæroffensiven, men et brev Trump sendte til Erdogan 9. oktober, samme dag som angrepene startet, kan tyde på det motsatte.

– Dersom du gjør dette på riktig og humant vis, vil historien se positivt på deg. Dersom det ikke skjer gode ting, vil du for evig og alltid bli sett på som en djevel, skriver Trump i brevet, som blant andre Fox News har fått tilgang til.

Trump truer videre med å ødelegge tyrkisk økonomi dersom Tyrkia ikke trår varsomt i Syria.

– Du ønsker ikke å bli stilt til ansvar for å ha slaktet tusenvis av mennesker, og jeg ønsker ikke å måtte ødelegge tyrkisk økonomi – noe jeg akter å gjøre. La oss bli enige om en god avtale, skriver Trump.

– Vår president har gitt det nødvendige svaret på språkbruken per klokken 16 den 9. oktober, sa Tyrkias justisminister Abdulhamit Gül torsdag, i en henvisning til tidspunktet da offensiven startet.

Hektisk møtevirksomhet

Trump har invitert Erdogan til Det hvite hus 13. november. Erdogan sier han ikke vil bestemme seg for å besøke Trump før etter at møtene med Trumps delegasjon i Ankara var avsluttet torsdag.

Pence skulle dra fra Ankara senere torsdag. Pompeo skulle videre til Jerusalem fredag, og deretter til Brussel.

Samtidig torsdag møtte Russlands spesialutsending for Syria, Aleksander Lavrentjev, Erdogans talsmann Ibrahim Kalin i Ankara.

Erdogan skal på sin side til Sotsji i Russland 22. oktober, på invitasjon fra Russlands president Vladimir Putin, for å diskutere situasjonen i Syria.

Imens kom Syrias president Bashar al-Assad torsdag med sin første uttalelse om den tyrkiske offensiven. Assad sa at hans styrker vil svare på offensiven med «alle legitime midler».

