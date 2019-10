Johnson: – Nå er øyeblikket for å få brexit gjennomført

NTB utenriks

– Vi kan levere en ekte brexit som innfrir våre mål, sier Johnson under en pressekonferanse i Brussel.

Både Johnson og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker møtte torsdag pressen etter at det ble klart et EU og Storbritannia har blitt enige om en ny brexitavtale.

– Jeg håper virkelig at de folkevalgte i Westminster vil komme sammen for å få brexit gjennomført, for å få denne utmerkede avtalen over linjen og levere uten flere forsinkelser, sier Johnson.

– Vi har en avtale, og da er det ikke behov for noen utsettelser, sier Juncker og fortsetter:

– Avtalen handler ikke om oss, men om folket og fred, og jeg ser fram til å fortsette samtalene med Boris om det fremtidige forholdet mellom EU og Storbritannia, som likevel ikke bare gleder seg over utviklingen.

– Jeg er glad for at vi fikk en avtale, men jeg synes brexit er trist.

Johnson legger vekt på at avtalen vil gi beskyttelse for Nord-Irland. Han sier også den betyr at Storbritannia kan ta egne beslutninger om sin fremtid, sine grenser og sine lover.

Ledelsen i Labour, DUP og Liberaldemokratene sier alle nei til brexitavtalen Johnson har forhandlet fram med Brussel.

Den nye avtaleteksten ble ferdig onsdag kveld og fikk den endelige godkjenningen i en telefonsamtale mellom Johnson og Juncker torsdag formiddag.

