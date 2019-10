En ny brexitavtale er i boks

NTB utenriks

Den nye avtaleteksten ble ferdig onsdag kveld og fikk den endelige godkjenningen i en telefonsamtale mellom Johnson og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker torsdag formiddag.

De to klarte dermed så vidt å komme i mål med et nytt avtaleutkast før EUs toppmøte, som begynner senere torsdag.

«Hvor det er vilje, er det en avtale – og vi har en! Den er rettferdig og balansert for EU og Storbritannia og den bekrefter vår vilje til å finne løsninger. Jeg anbefaler at toppmøtet slutter seg til avtalen», skriver Juncker på Twitter.

«Vi har fått en flott ny avtale som tar tilbake kontrollen – nå burde parlamentet få brexit gjennomført lørdag», tvitrer Johnson.

Velordnet

EU-kommisjonen publiserte de nye avtaletekstene på forhandlingsdelegasjonens nettsider torsdag ettermiddag.

Det er ordningene for grensa mellom Irland og Nord-Irland som har vært det store stridstemaet i forhandlingene.

– Vi har nådd enighet med den britiske regjeringen om en velordnet uttreden av Storbritannia fra EU, og også om rammeverket for det framtidige forholdet, sa EUs sjefforhandler Michel Barnier da han møtte pressen for å presentere avtalen.

– Dette er resultatet av intenst arbeid, påpekte han og ba journalistene om unnskyldning for at de har måttet vente så lenge på konklusjonen.

Avtalen består av to tekster, en avtale om vilkårene for skilsmissen og en politisk erklæring om rammene for det framtidige forholdet.

Lunkent i London

Avtalen i Brussel endrer imidlertid lite i London – verken blant Boris Johnsons allierte eller politiske motstandere.

Både DUP og Labour sier nei til brexitavtalen.

Støtte fra DUP regnes som avgjørende for at statsminister Boris Johnsons regjering skal kunne få avtalen som er inngått, gjennom i Parlamentet i London. Der skal den etter planen opp til avstemning allerede lørdag.

Tidligere uttalelser om at DUP ikke kan støtte det som er forhandlet fram i Brussel, står fortsatt ved lag, sier en kilde i DUP til nyhetsbyrået AFP.

Også opposisjonspartiet Labour sier nei, og partileder Jeremy Corbyn oppfordret torsdag de folkevalgte til å stemme nei til utkastet til brexitavtale.

– Avtalen vil ikke samle landet og bør avvises, sier Corbyn.

– Den beste måten å løse brexit på, er å gi folket siste ord i en folkeavstemning, sier Corbyn.

Tror på godkjenning

Barnier mener for sin del at avtalen sannsynligvis vil bli godkjent.

Når Johnson har valgt å godkjenne avtalen, må man anta at han føler seg ganske trygg på at han kan klare å overbevise flertallet i Underhuset, påpeker franskmannen.

Avtalen må også ratifiseres av EU-parlamentet og endelig godkjennes av EUs ministerråd før den kan tre i kraft. Målet er å få disse godkjenningene på plass innen 31. oktober, slik at den planlagte datoen for brexit kan bli stående.

Barnier sier videre at han har respekt for de politiske diskusjonene internt på britisk side.

– Hva skal jeg si? Jeg er EUs sjefforhandler. Jeg ønsker ikke å felle noen dom over britisk politisk debatt, sier han.

– Det har vært en livlig og interessant debatt, men det er ikke vår oppgave å felle noen dom over den.