EU-ledere planlegger å støtte brexitplan på toppmøtet

Det var stille før stormen, og ingenting virket klart da toppmøtedagen startet. Det endret seg raskt da det ble kjent at en ny brexitavtale var klar, en avtale som ble gjennomgående godt mottatt av stats- og regjeringssjefene som kom til Brussel.

– Dette er en unik løsning, som tar hensyn til Nord-Irlands unike historie og geografi, sa Leo Varadkar. Som statsminister i Irland leder han det gjenværende medlemslandet som blir mest berørt av den britiske utmeldingen.

I likhet med de øvrige EU-lederne fremhevet han at det er bra dersom britene kan forlate unionen i ordnede former i stedet for at det blir en kaotisk og avtaleløs brexit.

– Den første diskusjonen på møtet har som mål å konkludere med at rådet stiller seg bak den avtalen som foreligger, sier en høyt plassert EU-kilde etter at dørene er lukket og toppmøtet for alvor er i gang.

I løpet av to intense møtedager skal lederne også diskutere Tyrkias militæraksjon i Tyrkia, utvidelse av unionen på Balkan, strategi og langsiktig budsjett.

