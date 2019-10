Tverrpolitisk fordømmelse av tilbaketrekkingen fra Syria vedtatt i Washington

NTB utenriks

En ikke-bindende resolusjon mot Trumps avgjørelse fikk flertall med 354 mot 60 stemmer.

En slik enighet er sjelden kost i Representantenes hus, der riksrettsprosessen mot presidenten har splittet forsamlingen etter partipolitiske skillelinjer.

Resolusjonen understreker Kongressens motstand mot tilbaketoget og slår fast at Tyrkia må stanse sin militæraksjon i Syria. Det heter også at Det hvite hus bør legge fram en plan for en varig seier over IS.

Mange kritikere av Trumps beslutning og Tyrkias offensiv har påpekt at IS kan stable seg på beina mens tyrkiske styrker kjemper mot de kurdiske gruppene som har nedkjempet islamistgruppa og holdt mange IS-medlemmer fanget.

