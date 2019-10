Kraftig jordskjelv rammet Filippinene

NTB utenriks

Det er regionen Mindanao som onsdag ble rammet av skjelvet ved 19.30-tiden onsdag.

Ifølge det amerikanske overvåkingssenteret USGS lå episenteret knapt 8 kilometer utenfor byen Columbio. Det fant sted 14 kilometer under jordoverflaten. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,4, ifølge amerikanske geologer.

En sju år gammel jente mistet livet i byen Datu Paglas da et hus raste sammen. Fire innbyggere i den nærliggende byen Tulunan ble skadd da minst to hus raste sammen. Lokalt fjernsyn melder at 20 personer ble skadd i byen Magsaysay, nær jordskjelvets episenter. Ytterligere tre ble skadd i byen M'lang.

Til sammen ble over 60 mennesker skadd, ifølge filippinske myndigheter.

– Det var det kraftigste jordskjelvet jeg noensinne har opplevd, sier Sara Duterte, ordfører i byen Davao og datter av president Rodrigo Duterte.

De kraftige rystelsene skapte stor frykt og fikk folk til å løpe ut av boliger og butikker i panikk.

En times tid senere ble det registrert et etterskjelv med styrke på 5,5 i provinsen Sultan Kudarat.

Filippinske myndigheter advarte innbyggere mot å bli værende utendørs gjennom natten til torsdag ettersom det var frykt for at bygninger har fått sprekker og andre ødeleggelser som kan få dem til å rase sammen.

