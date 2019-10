Johnson: – Ingen gjennombrudd ennå

NTB utenriks

Før helgen intensiverte EU og britene forhandlingene i håp om å komme fram til en brexitavtale før EU-toppmøtet som starter torsdag.

Johnson har informert regjeringen om det fortsatt «gjenstår flere punkter» og at det ikke har vært noen gjennombrudd i ellevte time, opplyser den britiske statsministerens talsmann, James Slack. Han sa likevel at det er «en sjanse for å sikre en god avtale» på toppmøtet.

Det viktigste som gjenstår er å finne en løsning som sikrer en fortsatt åpen grense mellom EU-medlemmet Irland og britiske Nord-Irland etter at britene går ut av unionen.

Slack sier Johnson vil ha flere møter med det nordirske støttepartiet, DUP, som er avgjørende dersom han skal få en eventuell avtale godkjent i Parlamentet. Planen er at den skal legges fram for Underhuset i et ekstraordinært møte lørdag.

(©NTB)