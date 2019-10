Frankrike: IS-fanger ikke truet av Tyrkias angrep

NTB utenriks

– Etter det jeg vet har ikke den tyrkiske offensiven og måten SDF har møtt denne på, til nå truet sikkerheten i disse leirene, sier Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian til BFMTV og radiostasjonen RMC.

Tyrkia innledet 9. oktober en militæroffensiv mot den kurdiske YPG-militsen i Syria og har sammen med alliert milits angrepet flere byer og landsbyer i nordøst.

De kurdiske styresmaktene i området har advart om at sikkerheten ved leirene trues av den tyrkiske offensiven og at tusenvis av IS-fanger kan rømme.

Nærmere 800 kvinner og barn forsvant sist helg fra en leir utenfor Ein Issa, ifølge kurdiske myndigheter som følge av tyrkiske angrep i nærheten.

Ifølge Le Drian var det ni franske kvinner blant dem, og flere av dem har siden tatt kontakt med familien i Frankrike.

En av kvinnene, en fransk statsborger, har i meldinger fortalt at vaktene tvang dem til å forlate leiren, at teltene deres ble satt fyr på og at de måtte legge av gårde til fots i ørkenen sammen med barna sine.

Etter en stund ble kvinnene plukket opp av det de først beskrev som væpnede syrere, som de nå hevder er IS-krigere.

– Vi har akkurat innsett at det er IS som har hentet oss, skriver den ene kvinnen i en melding.

Det er ikke kjent hvor de franske kvinnene nå oppholder seg.

(©NTB)