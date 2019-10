Erdogan vil likevel møte Pence i Ankara

NTB utenriks

Etter planen skulle Pence og utenriksminister Mike Pompeo reise til den tyrkiske hovedstaden, der Pence skulle treffe Erdogan. Målet med reisen er å forsøke på få Erdogan til å stanse militæroffensiven i Nord-Syria.

Onsdag kom det beskjed om at Erdogan tilsynelatende ikke ønsket å møte de to amerikanerne.

– Jeg står med rak rygg. Jeg vil ikke møte dem, sa Erdogan til Sky News onsdag, få timer før den amerikanske delegasjonen er ventet til Tyrkia. Han la til at Pence og Pompeo skulle få møte sine tyrkiske motparter, mens han selv bare vil forholde seg til president Donald Trump.

– Jeg vil møte Trump når han kommer, var beskjeden fra Erdogan.

Ny beskjed

Den amerikanske visepresidentens talskvinne svarte med å si at Pence uansett vil gjennomføre den planlagte reisen. Da varte det ikke lenge før det kom ny beskjed fra tyrkiske myndigheter, som ville klargjøre situasjonen.

Erdogan sa han ikke vil ta imot den amerikanske delegasjonen som besøker hovedstaden onsdag, men han vil møte Mike Pence og hans reisefølge torsdag, skriver Erdogans kommunikasjonssjef Fahrettin Altun på Twitter.

Det blir første gang Pence besøker Tyrkia som visepresident.

Sanksjoner

USA har varslet enkelte sanksjoner mot Tyrkia som følge av offensiven nord i Syria, men kritikere har påpekt at de neppe vil få noen stor effekt. De rammer blant annet landets stålimport til USA, som er liten, og samtalene om en handelsavtale som uansett var langt fra å komme i mål.

Offensiven ble innledet etter at Trump varslet at amerikanske soldater som har vært alliert med en kurdiskdominert syrisk milits i kampen mot IS, skal trekkes ut av Nord-Syria.

Onsdag varslet den tyrkiske regjeringen at Tyrkia vil svare med sanksjoner mot USA.

