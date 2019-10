Erdogan nekter å møte Pompeo og Pence i Ankara

NTB utenriks

Amerikanerne reiser til Ankara på kort varsel i et forsøk på å få president Recep Tayyip Erdogan til å stanse militæroffensiven i Nord-Syria. Planen var at Pence skulle møte Erdogan torsdag.

– Jeg står med rak rygg. Jeg vil ikke møte dem, sier Erdogan til Sky News få timer før den amerikanske delegasjonen er ventet til Tyrkia.

Han legger til at Pence og Pompeo vil få møte sine tyrkiske motparter, mens han selv bare vil forholde seg til president Donald Trump.

– Jeg vil møte Trump når han kommer, sier Erdogan.

Den amerikanske visepresidentens talskvinne sier Pence vil gjennomføre den planlagte reisen, selv om Erdogan ikke vil treffe ham. Det er første gang Pence besøker Tyrkia som visepresident.

USA har varslet sanksjoner mot Tyrkia som følge av offensiven, som ble innledet etter at Trump varslet at amerikanske soldater som har vært alliert med en kurdiskdominert syrisk milits i kampen mot IS, skal trekkes ut av Nord-Syria.

Onsdag varslet den tyrkiske regjeringen at Tyrkia vil svare med sanksjoner mot USA.

