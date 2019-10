Corbyn: – Labour vil trolig stemme mot Johnsons avtale

NTB utenriks

– Alt jeg har hørt fra samtalene som pågår, gjør meg dypt bekymret for at det kommer til å bli en grense i Irskesjøen, mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia, sa Corbyn onsdag. Han viste til meldinger om at statsminister Johnson skal ha kommet med innrømmelser overfor EU i det betente spørsmålet om irskegrensen som i praksis vil legge til rette for en tollgrense i Irskesjøen.

– Det er ikke en avtale vi kan støtte, basert på det jeg har hørt hittil, sa Corbyn.

Det er ventet at de fleste av Labours 245 representanter i Underhuset vil stemme mot avtalen, i tillegg til samtlige 35 medlemmer fra det skotske nasjonalistpartiet SNP og 18 av 19 liberaldemokrater.

Det er også lite sannsynlig at regjeringens nordirske støtteparti DUP vil gå med på en slik tollgrense. I så fall er det høyst tvilsomt om Johnson kan få avtalen vedtatt, og han vil være pålagt å be EU om en utsettelse.

Det er 650 plasser i Underhuset, men noen står tomme. Johnson trenger trolig rundt 320 stemmer for å få gjennom en eventuell avtale.

(©NTB)