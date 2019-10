Biden forsvarte sønnen under TV-debatt

NTB utenriks

– Sønnen min gjorde ikke noe galt. Jeg gjorde ikke noe galt, sa tidligere visepresident Joe Biden under demokratenes TV-debatt i Westerville i Ohio.

Riksrettsprosessen mot Donald Trump var første tema under debatten mellom demokratene som kjemper om å bli partiets presidentkandidat.

– Kan slå han

Biden sier sønnen Hunter Bidens uttalelser står for seg selv og sier han er stolt over det han har uttalt seg om i Ukraina-saken.

Hunter Biden sa i en uttalelse tirsdag at han ikke beklager at han tok et styreverv i Ukraina, men beklager at han ikke forutså at president Trump ville bruke det mot hans far. Bakgrunnen for saken og riksrettsprosessen mot Trump er at presidenten forsøkte å få Ukraina til å etterforske Joe Biden og hans sønn Hunter Biden for korrupsjon.

Under debatten sa Biden at han mener Donald Trump var ute etter sønnen hans fordi presidenten vet at Biden kan «slå ham ned i støvlene» dersom det blir de som skal kjempe om å bli USAs neste president ved neste års valg.

– Korrupt

Både Biden og senator Bernie Sanders fra Vermont kalte Trump for «den mest korrupte presidenten» i amerikansk historie. Massachusetts-senator Elizabeth Warren sa på sin side at ingen er over loven.

Under debatten i Ohio, hvor helsehjelp og Tyrkias offensiv i Syria var tema, var det en bred enighet mellom demokratene om at en riksrettsprosess mot Trump er riktig, men ikke alle av samme grunnlag.

Warren og Sanders sa at de mener Mueller-rapporten er grunn nok til å starte en riksrettsprosess mot Trump.

Fjerde i rekken

Debatten mellom demokratene som kjemper om å bli partiets presidentkandidat ved neste års valg, er den fjerde, og det har aldri vært så mange i en debatt samtidig.

De andre som deltar i debatten, er Cory Booker, Pete Buttigieg, Julián Castro, Tulsi Gabbard, Kamala Harris, Amy Klobuchar, Beto O'Rourke, Tom Steyer og Andrew Yang.

Tidligere visepresident Joe Biden har så langt vært favoritten på meningsmålingene, men Massachusetts-senatoren Elizabeth Warren haler innpå. På en måling New York Times publiserte forrige uke, fikk Biden 26 prosent, og Warren fikk 23 prosent. Bernie Sanders har tilbrakt tid hjemme etter at 78-åringen fikk hjerteinfarkt for om lag to uker siden. Han ligger på tredjeplass på avisens måling med 16 prosent.

(©NTB)