Tyske myndigheter frykter nye sammenstøt mellom tyrkere og kurdere

– Vi har et ansvar for å forhindre at konflikten i regionen også blir en konflikt i vårt eget samfunn i Tyskland, sier integrasjonsminister Annette Widmann-Mauz til aviskjeden Funke.

Rundt 350 mennesker marsjerte mandag kveld gjennom sentrum av Berlin, i en protest mot Tyrkias angrep mot kurdiskdominerte områder nord i Syria.

Ifølge politiet ble demonstrantene provosert av flere menn som satt i en kiosk og drakk, og som kom med utfordrende håndbevegelser da de passerte.

– Noen av dem stormet inn i kiosken, angrep og såret to mennesker der og knuste et vindu, opplyser politiet.

Noen kastet senere en flaske mot demonstrantene fra en tyrkisk-eid kafé, og igjen ble lokalet stormet av rasende menn som knuste møbler og vinduer. Minst en kafégjest og en politimann ble skadd i tumultene.

Det bor rundt 3 millioner mennesker av tyrkisk herkomst i Tyskland, og av dem er det rundt 1 million kurdere.

– Jeg forventer at alle sider, særlig migrantenes organisasjoner og religiøse samfunn, viser ansvar og bidrar til tilbakeholdenhet, sier Widmann-Mauz.

