Merkel og Solberg med felles appell til Tyrkia: Stopp kampene

NTB utenriks

De to statsministerene var samstemte da de møtte pressen etter et bilateralt møte i Berlin tirsdag ettermiddag.

– Vi ser med stor bekymring på situasjonen i Tyrkia. Jeg har gjentatte ganger sagt at militæraksjonene der bør opphøre, og at man bør returnere til forhandlingsbordet i stedet, sa Tysklands statsminister Angela Merkel.

Tyrkia har legitime sikkerhetsinteresser i regionen, men offensiven bør likevel avsluttes fordi den fører med seg enorm menneskelig lidelse, og fordi den kan føre til tilbakeslag i kampen mot IS, fastholdt hun.

Norge fordømmer Tyrkias militæroperasjoner i Syria, tilføyde Solberg.

– Vi ber Tyrkia om umiddelbart å avslutte operasjonene og respektere folkeretten. Jeg mener dette er det viktigste budskapet vi kan sende. De bør stoppe kampene, sa hun.

Solberg la til at hun mener det er bedre at Tyrkia blir i NATO enn at landet går ut.

– Men vi kan ikke late som om dette ikke har skjedd, sa Solberg.

– Det er viktig å være fast mot Tyrkia. Derfor har vi også suspendert alt salg av militærutstyr dit.

(©NTB)