Barnier: – Brexitavtale fortsatt mulig denne uken

NTB utenriks

Barnier skal informere de 27 øvrige EU-medlemmene om fremdriften i samtalene med britene.

– Våre forhandlingsteam jobber hardt. Det har vært en intens helg og mandag, for selv om det blir stadig vanskeligere å komme fram til en avtale, er det fortsatt mulig denne uken, sier Barnier.

Han minner samtidig om at en avtale må fungere for alle – både Storbritannia og hele EU.

Før helgen fikk han klarsignal til å gå inn i mer intense forhandlinger med håp om å komme fram til en avtale om britenes utmelding fra unionen. Søndag sa han at mye arbeid fortsatt gjenstår, men han legger altså an en optimistisk tone tirsdag morgen.

Torsdag samles EUs- stats- og regjeringssjefer til toppmøte i Brussel. To dager senere er fristen det britiske Parlamentet har satt for Boris Johnson, som må be EU om en utsettelse dersom en avtale ikke er på plass.

