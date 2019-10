13 politifolk drept i bakholdsangrep i Mexico

NTB utenriks

Politiet i delstaten sier at 42 polititjenestemenn i til sammen fem biler var på vei til en bolig i Aguililla for å håndheve en rettslig kjennelse da «flere bevæpnede sivile skjøt mot dem».

Ifølge påtalemyndigheten lå over 30 mistenkte, samtlige trolig fra et narkokartell, og ventet på politiet. Noen satt i biler som tilsynelatende var pansrede.

Da politiet ankom stedet de kriminelle sto, skjøt de med kaliber .50 skarpskytterrifler, AR-15 og AK-47, ifølge politiet.

Ifølge mexicanske myndigheter er angrepet det verste mot offentlige tjenestemenn på flere år.

– Ingen angrep mot politiet vil bli ustraffet, og dette var et feigt og utspekulert angrep fordi de lå i bakhold i dette området av veien, sa guvernør Silvano Aureoles.

Bilder publisert av mexicanske medier viser kjøretøyer som brant midt på en vei. De melder også at angrepet tilsynelatende er gjort av en av de mektigste narkokartellene for øyeblikket, CJNG.

Delstaten Michoacán har nylig hatt en hopp i antall voldshendelser. I august fant blant annet politiet 19 døde i byen Uruapan, inkludert ni personer som hang fra en bru.

Aureoles har tidligere kritisert myndighetene for å ikke gjøre nok for å bekjempe narkokartellene i delstaten han styrer over.

Foruten å produsere avokado, har delstaten Michoacán vært mest kjent for dens marihuanaplantasjer og for å produsere metamfetamin.

