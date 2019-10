«Den draumen» har gått i oppfyllelse – Norge i sentrum for verdens største bokfest

NTB utenriks

Kronprinsesse Mette-Marit klubbet festivalen i gang med et hammerslag og leste fra Olav H. Hauge-diktet «Det er den draumen» under den høytidelige åpningen tirsdag kveld.

Dermed kom også norske kulturpolitikere- og aktørers store våte drøm gjennom mange år i oppfyllelse. Norge er nemlig årets æresgjest og hovedland under bokmessen.

– Dette er vårt største kulturprosjekt utenlands så lenge jeg kan huske. Vi har jobbet lenge, sier statsminister Erna Solberg (H), som selv holdt tale under åpningen.

I salen satt nærmere 2.000 prominente gjester. Hundrevis av tyske og utenlandske journalister hadde møtt opp for å få et glimt av kveldens norske stjerner i Frankfurt, frontet av kronprinsparet.

Den draumen

«Det er den draumen me ber på, at noko vedunderleg skal skje», leste Mette-Marit fra Olav H. Hauges dikt, som også er motto for årets festival.

Håpet for Norge er at satsingen i Frankfurt, som har kostet 51 millioner kroner, skal gi ringvirkninger i årevis. Allerede er rekordmange bøker oversatt fra norsk til tysk det siste året.

– Jeg tror kanskje ikke vi i Norge har forstått hvor stort dette er. Og hvor stort dette markedet er. Vi har aldri gjort noe lignende som det vi gjør i Tyskland i år, sa kulturminister Trine Skei Grande (V) til NTB fra den røde løperen utenfor åpningsseremonien.

Seremonien besto i to deler: først flere lange taler på tysk av viktige menn, blant annet av Tysklands utenriksminister Heiko Maas.

Deretter tok Norge over, med taler av statsminister Solberg, forfatter Erika Fatland og Karl Ove Knausgård, samt høytlesning fra kronprinsessen og joik ved Elle Marja Eira.

Hamret løs

Et av de uttalte målene for messen er å bygge opp om ytringsfrihet. På dette punktet fikk statsminister Erna Solberg passet sitt påskrevet under talen til Erika Fatland.

– Selv i mitt eget land Norge, som langt fra er noe diktatur, ble en teaterproduksjon nylig kritisert av regjeringssjefen fordi innholdet visstnok er problematisk for enkelte politikere, sa Fatland, og viste med det til debatten rundt teaterstykket «Ways of Seeing».

Det gikk et dempet gisp gjennom salen.

– Nei, kjære statsminister. Det var dine uttalelser som var problematiske, fortsatte Fatland, til spredt applaus.

Dermed er den norske ytringsfrihet- og litteraturfeiringen i Frankfurt i gang.

