Parlamentet samlet til trontale i London

Den høytidelige åpningen skjedde tradisjonen tro i Overhuset, med begge kamrenes representanter til stede. Som her hjemme, er trontalen en presentasjon av regjeringens planlagte politikk i sesjonen.

Talen blir fulgt av en debatt som er ventet å ta hele uken.

Oppkjøringen til årets tale har vært svært kontroversiell. Regjeringen suspenderte Parlamentet i over en måned i september, men suspensjonen ble senere annullert av høyesterett, som mente den hadde til hensikt å hindre Parlamentets virke.

Suspensjonsvedtaket kom umiddelbart etter at Underhuset tok grep om brexitprosessen og hastebehandlet et lovvedtak som pålegger regjeringen å be EU om en utsettelse av utmeldingen dersom en løsning ikke er på plass innen 19. oktober. Målet var å hindre at britene forlater EU uten en avtale 31. oktober.

Den kortere suspensjonen som startet forrige uke, er derimot i tråd med parlamentarisk tradisjon i Storbritannia. Den skal gi regjeringen tid til å forberede trontalen. Sesjonen som ble avsluttet da parlamentarikerne ble sendt hjem sist tirsdag, er den lengste – målt i antall dager Parlamentet var samlet – siden den engelske borgerkrigen på 1600-tallet.

