Hongkong-politiet sier de ble angrepet med bombe

NTB utenriks

De hevder at bomben var laget for å drepe eller skade politifolk. Et kraftig smell kunne høres like ved politistyrker som søndag kveld arbeidet med å fjerne en veisperring som demonstranter hadde satt opp.

– Den gikk av mindre enn 2 meter fra et av politiets kjøretøy. Vi har grunn til å tro at bomben var rettet mot politifolk, sier Hongkong-politiets talsmann Tang Ping-keung på en pressekonferanse mandag.

Meldingen innebærer nok en opptrapping av den fra før tilspissede konflikten i Hongkong. Demonstrasjonene tok til i juni som en protest mot en omstridt utleveringslov, og har siden vokst til en bevegelse som står i opposisjon både til lokalmyndighetene, politiet og Fastlands-Kina.

Mandag kveld var det en stor, fredelig demonstrasjon i byens forretningsdistrikt. Folkemengden ropte slagord og sang og lyste med mobiltelefoner. Flere titalls tusen deltok. Arrangørene oppgir selv antallet til 130.000.

