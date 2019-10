EU går ikke inn for våpenboikott av Tyrkia

NTB utenriks

– EU fordømmer Tyrkias militære handlinger, som undergraver stabiliteten og sikkerheten i regionen. Den fører til at flere sivile lider og blir fordrevet og hindrer tilgangen til humanitær bistand, heter det i en felles uttalelse etter møtet.

Konflikten i Syria og Tyrkias militære innsats mot landet var ett av temaene da unionens utenriksministre samlet seg i Luxembourg mandag. Flere ønsket å gå lenger enn en fordømmelse av Tyrkias offensiv, men unionen ble altså ikke enige om en våpenembargo.

– EU merker seg posisjonen flere land har inntatt om umiddelbar stans i lisenser til våpeneksport til Tyrkia, står det videre. Representanter for medlemslandene skal møtes senere i uken for å «vurdere og koordinere» sine standpunkter.

Sverige har tatt til orde for at hele EU burde slutte å selge våpen til Tyrkia.

– Dialog

– Det er viktig å fortsette dialogen med Tyrkia på dette stadiet. Om dette ikke lykkes, må vi være forberedt på ytterligere tiltak, sa Tysklands utenriksminister Heiko Maas og antyder at økonomiske sanksjoner ikke vil være riktig nå.

Tyskland og Frankrike er samtidig blant dem som har gått i bresjen for å stanse våpensalg til Tyrkia. Dermed går de til det uvanlige skrittet å slutte å forsyne en NATO-alliert med forsvarsmateriell. Ifølge nyhetsbyrået AP vil flere andre land også slutte å selge våpen til Tyrkia.

Stoltenberg

Mandag svarte også NATO-sjef Jens Stoltenberg på kritikk fra franske og italienske representanter om at han har vært for forsonlig overfor tyrkerne.

– Tyrkia er viktig for NATO, sa Stoltenberg under NATOs parlamentarikerforsamling i London. Han la til at det er viktig å ikke undergrave alliansens samlede front i kampen mot IS, melder Reuters.

