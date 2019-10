37 skadd i sammenstøt mellom politi og demonstranter på Barcelonas flyplass

NTB utenriks

En folkemengde samlet seg ved Barcelonas flyplass El Prat etter at spansk høyesterett dømte ni tidligere katalanske politikere til mellom 9 og 13 års fengsel for sitt forsøk på å løsrive Catalonia.

Det var organisasjonen Demokratisk tsunami som organiserte protesten. Situasjonen har tilspisset seg, og reportere på stedet har sett politiet avfyre prosjektiler mot demonstrantene. Ifølge spanske medier ble det brukt en type gummi- eller skumkuler.

Helsemyndighetene i området sier at 37 personer er skadd i uroen. To personer er så langt pågrepet i forbindelse med demonstrasjonene, en ved El Prat og en annen i byen Mataro. Flyplassledelsen opplyser også at 108 flyginger er innstilt som følge av opptøyene.

Det er også norske reisende blant dem som er rammet.

– Vi er mange tusen passasjerer som er strandet i terminalbygget for natten. Det er 30–35 grader, luften er forferdelig, automatene med drikke tømt. Jeg ser ikke for meg at vi får hvile, sier en Bodø-mann i 60-årene til VG. Mannen, som vil være anonym, sier han og kona hørte noe som lignet skuddsalver da de ankom flyplassen.

– Vi har satt i verk tiltak for å kontrollere en folkemengde som forsøkte å bryte gjennom politiets linjer og komme seg inn, sier en talsmann for politiet.

Aksjonister stanset også tog i regionen ved å legge brennende bildekk og trebiter på jernbanesporet. Enkelte veier ble også sperret. Det var varslet ytterligere protestaksjoner mandag kveld.

