Framgang i slukningsarbeidet i California

Den verste av brannene har rast i San Fernando Valley. En tredel av denne brannen skal nå være under kontroll.

Ordrer om evakuering av hundre tusen mennesker er opphevet, opplyste myndighetene lørdag lokal tid.

Over tusen brannfolk har deltatt i slokkingen, og helikoptre og fly har jobbet iherdig med å bekjempe flammene. Lørdag bedret situasjonen seg da vinden i området avtok.

Myndighetene bekrefter at tre personer har dødd i forbindelse med brannene. En mann døde av hjerteinfarkt da han selv forsøkte å slokke flammer, mens to andre personer er funnet døde i et område med 74 husvogner som ble flammenes rov.

Mer enn et 32 kvadratkilometer stort område i San Fernando Valley er rammet. Brannen startet torsdag og kom raskt ut av kontroll. Fredag ble 100.000 mennesker beordret til å evakuere hjemmene sine, og lørdag opplyste myndighetene at de aller fleste hadde fulgt ordren.

Det er svært tørt i området, og sterk vind har bidratt til at flammene har spredt seg raskt.

