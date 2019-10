Esper: Trump trekker amerikanske soldater ut av Nord-Syria

NTB utenriks

Esper sier til TV-stasjonen CBS at konflikten mellom tyrkiske styrker og amerikanskstøttede syriskkurdiske krigere har blitt «uutholdelig» for det amerikanske militæret.

Det har ført til at Trump ifølge Esper har gitt ordre om en «tilsiktet» tilbaketrekning av amerikanske styrker fra Nord-Syria. Soldatene blir imidlertid ikke trukket ut av Syria men flyttes lenger sør.

Den amerikanske forsvarsministeren vil ikke si hvor mange soldater som nå flyttes, men han sier at det omfatter om lag alle de 1.000 soldatene som er utstasjonert i Nord-Syria.

Esper sier videre at USA tror at kurderne er i ferd med å inngå en avtale med den syriske hæren og med Russland for å muliggjøre et motangrep mot Tyrkia og pro-tyrkiske syriske militsgrupper.

