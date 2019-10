Avgjørende omgang i presidentvalget i Tunisia

NTB utenriks

De to politiske nykommerne feide den gamle garde til side i første valgrunde, da velgerne viste sin frustrasjon over en stillestående økonomi, høy arbeidsledighet og dårlige offentlige tjenester i landet hvor den arabiske våren startet i 2011.

Stemmeurnene i andre og avgjørende runde i presidentvalget åpnet søndag klokka 8 og holdes åpne til klokka 18. Ifølge landets valgkommisjon kan 7,2 millioner avgi stemme ved valget.

Fredag møttes de to kandidatene, den uavhengige jussprofessoren Kais Said (61) og mediemogulen Nabil Karoui (56) i det nyoppstartede partiet Qalb Tounes, i den siste TV-sendte debatten før valgdagen.

Kontrasten er stor mellom dem. Said som går under kallenavnet «Robocop», har forsvart dødsstraff, kriminalisering av homofili og en lov mot at ugifte par kan vise kjærlighet offentlig.

Karoui presenterer seg som en kandidat for de fattige, men har tilbrakt mesteparten av sin presidentvalgkamp i fengsel siktet for hvitvasking og skatteunndragelse. Karoui ble løslatt fra fengsel bare fire dager før valgdagen og mener anklagene mot ham er politisk motivert. Mediemogulen var en støttespiller for tidligere president Beji Caid Essebsi, som døde i juli.

Karoui kom på andreplass i den første runden i valget, med 15,58 prosent av stemmene. Motstanderen hans i runde to, jussprofessoren Kais Saied, fikk 18,4 prosent.

Valget søndag er det andre frie presidentvalget siden folkeopprøret i 2011.

(©NTB)