– Over 700 har flyktet fra leir med IS-fanger i Syria

Om lag 12.000 mennesker befinner seg i leiren, og blant disse skal det være nesten tusen kvinner og deres barn. Kvinnene antas å ha familiebånd til IS-medlemmer.

Ain Issa ligger nord for Raqqa, som tidligere fungerte som en slags hovedstad for den ytterliggående islamistgruppa IS. En kilde som jobber i leiren i Ain Issa, sier til nyhetsbyrået AFP at over hundre kvinner og barn har klart å flykte.

Kurdiske myndigheter hevder at til sammen 785 utlendinger har flyktet fra leiren. Fangene skal ha angrepet portene etter at leiren ble rammet av et artilleriangrep søndag.

Angrepet er i praksis er et uttrykk for støtte til IS, hevder de kurdiske myndighetene, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Tyrkia startet en planlagt offensiv nord i Syria tidligere denne uka og kjemper mot kurdiske styrker i det kurdiskkontrollerte området nord i Syria. I denne delen av landet er det flere leirer med antatte IS-medlemmer og deres familier, og flere kvinner og barn med tilknytning til Norge befinner seg i leiren al-Hol.