Tyskland og Frankrike stanser våpeneksport til Tyrkia

Tysklands utenriksminister Heiko Maas opplyste om den tyske beslutningen til avisen Bild am Sonntag. Lørdag kveld kunngjorde franske myndigheter at også de stanser salg av våpen og forsvarsmateriell til Tyrkia.

Norge besluttet torsdag å stanse ny eksport av militærutstyr til Tyrkia, og fredag gjorde Nederland det samme.

Sveriges utenriksminister Ann Linde vil be EU om å innføre våpenembargo mot Tyrkia når hun møter sine kolleger på EUs utenriksministermøte mandag.

Tyrkia innledet onsdag en offensiv i Nord-Syria for å bekjempe kurdiske styrker. Tyrkiske myndigheter anser den kurdiske YPG-militsen for å være terrorister på linje med IS.

