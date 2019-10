Sjefen for USAs sikkerhetsdepartement går av

NTB utenriks

Den tidligere sjefen for USAs toll- og grensesikkerhetsbyrå CBP har fungert i jobben som sikkerhetsminister etter at Kirstjen Nielsen gikk av 8. april i år. McAleenan har vært Trumps ansikt utad for den kraftige innstrammingen i immigranter til USA og har som sin forgjenger vært gjenstand for massiv kritikk fra en rekke hold for de tiltakene som er satt i verk for å hindre innvandring til landet.

– Kevin McAleenan har gjort en strålende jobb som fungerende sjef for sikkerhetsdepartementet. Vi har jobbet godt sammen om grensekontroll. Kevin vil nå, etter mange års jobb i det offentlige, tilbringe mer tid med familien og gå over i det private, skriver president Donald Trump på Twitter natt til lørdag.

Trump melder videre at han vil utnevne en ny sjef for sikkerhetsdepartementet neste uke og at det er «mange herlige kandidater».

