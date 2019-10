Militæret tar kontroll over deler av Quito

NTB utenriks

Portforbudet trer i kraft klokken 15 lokal tid lørdag, opplyser Moreno.

Tidligere på dagen ble det kjent at protestlederne som står bak de voldsomme opptøyene i landet, har takket ja til Moreons invitasjon til samtaler. Protestlederne har tidligere avvist presidentens henvendelser, men har nå ombestemte seg.

Samtidig fortsetter uroen i det søramerikanske landet, som i over en uke har vært preget av voldsomme og til dels blodige opptøyer. Uroen har sitt utspring i protester mot økte drivstoffpriser.

Protestene har vært ledet av gruppa CONAIE, en paraplyorganisasjon for ulike urbefolkningsgrupper. Men til tross for at det lederne har sagt seg villige til å møte presidenten, fortsatte protestene for fullt lørdag. En gruppe demonstranter kastet brannbomber og stormet en bygning som huser regjeringskontorer i hovedstaden Quito.

Noen kvartaler unna, utenfor inngangen til nasjonalforsamlingen, kastet demonstranter steiner mot politiet, som svarte med tåregass.

Minst fem personer har mistet livet og over 2.000 har blitt skadd i opptøyene denne uken.

(©NTB)