USAs luftfartstilsyn får kraftig kritikk for sin gjennomgang av 737 MAX

NTB utenriks

Etter endringene var flymodellen involvert i to flystyrter som tok livet av alle om bord – til sammen 346 mennesker. De to ulykkene skjedde i Indonesia i oktober i fjor og i Etiopia i mars i år.

I april ba FAA om en granskning av arbeidet som ble gjort i forbindelse med godkjenningen av Boeings nye automatiske sikkerhetssystem, det såkalte MCAS.

I rapporten fra The Joint Authorities Technical Review (JATR) går det fram at FAA unnlot å følge sine egne regler og at prosedyrene var utdaterte. Den konkluderer også med at Boeing ikke forklarte flyets nye automatiske sikkerhetssystem godt nok for FAA, som igjen ikke hadde god nok kapasitet og ekspertise til å analysere informasjonen fra Boeing.

Mistet kontroll over flyene

I den 69 sider lange rapporten går det også fram at Boeing la press på enkelte ansatte som hadde myndighet til å godkjenne det nye sikkerhetssystemene.

Dataprogrammet MCAS skulle tre i kraft hvis flyet var i ferd med å steile i luften. Det skulle føre til at flynesen automatisk ble vendt nedover, men pilotene i de to ulykkesflyene greide ikke å overstyre denne bevegelsen og få kontroll på maskinen. Dermed styrtet begge flyene få minutter etter avgang.

Ulykkene førte til at flymodellen ble satt på bakken over hele verden for å finne ut hva som gikk galt, og der står de fortsatt.

– Åpen for å lære

JATR-kommisjonen består av eksperter fra både FAA, NASA og luftfartsmyndigheter i andre land.

FAA-leder Steven Dickson sier i en kommentar at tilsynet ønsker rapporten velkommen.

– Vi ønsker denne granskningen velkommen og har tro på at vår åpenhet for denne innsatsen vil gjøre flysikkerheten i verden enda bedre. Ulykkene i Indonesia og Etiopia er en dyster påminnelse om at FAA og våre internasjonale reguleringspartnere må etterstrebe en konstant bedring av flysikkerheten, sier Dickson.

(©NTB)