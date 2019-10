Tyrkia fortsetter angrepene – tapstallene stiger i Syria

NTB utenriks

Den tyrkiske forsvarsledelsen hevdet fredag at 342 «terrorister», betegnelsen de bruker på soldater i den kurdiske YPG-militsen, er drept siden offensiven startet onsdag ettermiddag.

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights er 41 kurdiske militssoldater drept hittil i de tyrkiske angrepene. 17 sivile er også drept, sju av dem fredag, ifølge SOHR.

– Fire av dem ble drept i et flyangrep mot bilen de flyktet i fra Tell Abyad, opplyser den syriske eksilgruppas leder Rami Abdulrahman. De tre andre ble ifølge ham drept av snikskyttere inne i byen.

På tyrkisk side skal seks sivile være drept i YPG-angrep mot tyrkiske landsbyer, blant dem en ti måneder gammel baby.

Baby båret til graven

Babyen Mohammed Omar Saar ble båret til graven i Akcakale fredag, og mange som fulgte den lille kista til graven, ropte slagord mot den kurdiske PKK-geriljaen som samarbeider tett med YPG.

Den kurdiske militsen angrep fredag også et hotell med journalister i Nusaybin i Tyrkia, rett over grensa fra den syriske byen Qamishli. To tyrkiske journalister skal ha blitt lettere såret i angrepet.

Én tyrkisk regjeringssoldat er drept og tre er ifølge forsvarsledelsen i Ankara hittil såret i kamp på syrisk side av grensa, men verken denne opplysningen eller andre tapstall er bekreftet fra uavhengige kilder.

Fly og artilleriangrep

I morgentimene fredag fortsatte de tyrkiske fly- og artilleriangrepene mot Ras al-Ain, og det ble også hørt skuddveksling inne i den syriske grensebyen.

Ifølge en Reuters-journalist i Ceylanpinar på tyrkisk side kjørte en kolonne med tyrkiskstøttede, syriske militssoldater i 20 pansrede kjøretøy over grensa. Soldatene gjorde seierstegn, ropte «Allahu akbar» og viftet med syriske flagg der de satte kursen mot Ras al-Ain.

Slutter seg til angriperne

Rundt 120 kilometer lenger vest fortsatte tyrkiske styrker artilleriangrepene mot Tell Abyad, som ligger få kilometer fra Akcakale på tyrkisk side, der nærmere 20.000 soldater fra den tyrkiskstøttede opprørsalliansen Den frie syriske hær (FSA) har sin base.

Militære kurdiske kilder opplyser at flere stammer i Nord-Syria også har tatt side med angriperne, har vekket sovende celler til live og har gjennomført angrep mot kurdiske militssoldater. SOHR melder også at arabiske innbyggere i grenseområdet har sluttet seg til de tyrkiske regjeringsstyrkene og FSA-militsen.

Stengte sykehus

Ifølge Verdens matvareprogram (WFP) er over 70.000 mennesker drevet på flukt siden den tyrkiske militæroffensiven startet.

En talsmann for WFP minner om at rundt 650.000 mennesker i Nord-Syria er avhengige av matvarehjelp fra FN, og at kamphandlingene kan gjøre det svært vanskelig å nå dem.

Leger Uten Grenser (MSF) melder at flere av sykehusene i området har måttet stenge som følge av kamphandlingene, blant dem det største som ligger i Tell Abyad. Dette fordi de ansatte har flyktet.

Evakuerer leir

Kurdiske myndigheter opplyste fredag at de ser seg nødt til å evakuere rundt 7.000 flyktninger fra en leir vest for Ras al-Ayn, som følge av kamphandlingene i området.

Mabruk-leiren ligger rundt 12 kilometer fra grensa til Syria, og fredag landet det granater i nærheten av leiren. Flyktningene skal nå transporteres til en annen leir lenger sør.

Tunneler og skyttergraver

Gatene i Ras al-Ain og Darbasiya, rundt 60 kilometer lenger øst, var fredag folketomme, og tyrkiske styrker og alliert milits har inntatt landsbyene som ligger rundt.

– Det pågår kraftige kamper mellom SDF og tyrkerne på flere fronter, først og fremst mellom Tell Abyad og Ras al-Ain, opplyser SOHR.

– SDF har gravd tunneler, skyttergraver og voller for å forsvare seg, ifølge SOHR.

Den kurdiske militsen hevdet fredag å ha gjenerobret to av de elleve landsbyene fra tyrkiske styrker, men heller ikke disse opplysningene lar seg bekrefte fra uavhengig hold.

