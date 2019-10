Tusk kaller brexitsignaler fra Irland positive

NTB utenriks

– Selv den minste sjanse må utnyttes. En brexit uten avtale vil aldri være EUs valg, sa Tusk på en pressekonferanse på Kypros fredag formiddag.

Ifølge Tusk har britene fortsatt ikke lagt fram et realistisk og gjennomførbart forslag til avtale. Samtidig påpekte han at Irlands statsminister Leo Varadkar og hans britiske kollega Boris Johnson torsdag sa at de «ser en vei mot en avtale».

– Jeg har fått signaler fra Varadkar om at en avtale fortsatt er mulig. Og det pågår tekniske diskusjoner i Brussel akkurat nå, sa Tusk.

Samtidig holdt EUs sjefforhandler Michel Barnier og den britiske brexitministeren Stephen Barclay et frokostmøte i EU-hovedstaden.

