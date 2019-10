Oljeprisen opp etter angrep på iransk tankskip

NTB utenriks

Prisen på nordsjøolje steg i første omgang med godt over 2 prosent, men senere på dagen ble stigningen redusert til 1,6 prosent, 60,05 dollar per fat.

Markedet frykter opptrapping av konflikten mellom Iran og Saudi-Arabia, en måned etter at et stort saudiarabisk oljeanlegg ble rammet av droner og missiler, som USA beskylder Iran for å ha stått bak.

Det statlige iranske rederiet NITC opplyste fredag formiddag at tankskipet ble rammet av to separate eksplosjoner, som trolig var forårsaket av missiler. En talsmann for selskapet, Saheb Sadeghi, sier at missilene så ut til å komme fra saudiarabisk retning.

Ifølge rederiet er mannskapet i sikkerhet, og skipet er stabilt. Skipet står ikke i brann, slik det først ble meldt, og mannskapet har forsøkt å begrense skadene.

Statlig TV melder at eksplosjonene rammet to lastetanker i tankskipet, 100 kilometer utenfor den saudiarabiske havnebyen Jeddah, mens det var på vei gjennom Rødehavet langs Saudi-Arabias kyst.

Oljesøl

Det halvstatlige nyhetsbyrået ISNA melder at det er store skader på skipet, og at hendelsen har ført til oljesøl i Rødehavet.

Bransjetidsskriftet TradeWinds skriver med det iranske oljedepartementet som kilde at oljelekkasjen først ble stanset, men at det så begynte å renne ut olje igjen.

Bilder som er sendt ut av det iranske oljedepartementet, viser ingen skader som kunne ses fra skipets bro, men skipets sider var ikke synlig på bildene.

Det offisielle nyhetsbyrået IRNA sier at det dreier seg om skipet Sabiti, tilhørende det statlige iranske oljeselskapet NIOC.

– Eksperter tror det var et terrorangrep, sier ikke navngitte kilder til nyhetsbyrået ISNA.

Høyt spenningsnivå

Saudiarabiske myndigheter har foreløpig ikke kommentert hendelsen, som skjer mens spenningsnivået mellom de to regionale stormaktsrivalene er høyt.

– Dette kaster helt klart mer bensin på Midtøsten-bålet. Etter angrepet på Saudi-Arabia er det ikke et spørsmål om vi får nye lignende hendelser, men når, og hvor mye, sier oljeanalytikeren Bjarne Schieldrop.

– Og her er vi. Flott strategi fra Saudi-Arabia hvis det er de som står bak angrepet, sier han.

Stadig opptrapping

I september ble viktige oljeanlegg i Saudi-Arabia rammet av et drone- og missilangrep, som USA mener at Iran sto bak, noe Iran avviser. Angrepet førte til at landets oljeproduksjon i noen dager ble halvert, noe som representerte 5 prosent av verdens totale oljeproduksjon.

Den amerikanske marinens 5. flåte, som overvåker regionen, sier de er klar over «meldingene om denne hendelsen» i Rødehavet, uten å kommentere ytterligere.

Konflikten med Iran er gradvis trappet opp siden USA trakk seg fra atomavtalen i fjor og innførte stadig strengere sanksjoner.

USA anklaget tidligere i år Iran for å ha angrepet tankskip i nærheten av Hormuz-stredet, mens Iran skjøt ned en amerikansk drone. Senere tok britene beslag i et iransk tankskip i Gibraltar, mens Iran beslagla flere britiske tankskip Persiagolfen.

