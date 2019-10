NTB utenriks

Avisen siterer etterretningskilder i irakisk Kurdistan og Pentagon i USA.

Angrepet skjedde fredag i forbindelse med Tyrkias offensiv mot kurderne i det nordøstre Syria. Det er ikke meldt om at noen ble drept i angrepet mot basen, som ligger i en åsside utenfor byen Kobani.

Kilden i Pentagon sier til Newsweek at Tyrkia burde være fullt klar over posisjonene til de amerikanske spesialsoldatene. Et sted mellom 15 og 100 soldater befinner seg i det aktuelle området.

