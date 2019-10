Iran: Oljetanker rammet av to raketter utenfor Saudi-Arabia

NTB utenriks

Rederiet National Iranian Tanker Company sier i en kunngjøring at tankskipet ble rammet av to separate eksplosjoner, som trolig var forårsaket av missiler.

Nyhetsbyrået Nour, som har tette bånd til Irans revolusjonsgarde, sier mannskapet er i sikkerhet. Statlig TV melder at eksplosjonene rammet to lastetanker i skipet Sabity, 100 kilometer utenfor kysten.

Rederiet sier også at mannskapet er i sikkerhet, og at skipet er stabilt. De sier mannskapet forsøker å begrense skadene.

Det halvstatlige nyhetsbyrået ISNA melder at skipet står i brann, at det er store skader, og at hendelsen har ført til oljesøl i Rødehavet.

Skipet eies av det statlige iranske selskapet NIOC, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Eksperter tror det var et terrorangrep, sier ikke navngitte kilder til det iranske nyhetsbyrået ISNA.

Saudiarabiske myndigheter har foreløpig ikke kommentert hendelsen, som skjer mens spenningsnivået mellom de to regionale stormaktsrivalene er høyt.

Den amerikanske marinens 5. flåte, som overvåker regionen, sier de er klar over «meldingene om denne hendelsen», uten å kommentere ytterligere.

USA anklaget tidligere i år Iran for å ha angrepet tankskip i nærheten av Hormuz-stredet. Iran har benektet anklagene.

