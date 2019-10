Barnier får grønt lys for intense brexitforhandlinger

NTB utenriks

Barnier startet dagen med en arbeidsfrokost med den britiske brexitministeren Stephen Barclay. EU-kommisjonens talsperson omtalte frokosten som «et konstruktivt møte».

– Vær tålmodige. Brexit er som å bestige et fjell. Vi må være aktsomme, besluttsomme og tålmodige, sa brexitforhandler Barnier til pressen på vei ut fra møtet.

Må godkjennes i London og EU

Etter samtalen med Barclay møtte EU de 27 øvrige medlemslandenes EU-ambassadører i den belgiske hovedstaden. Kilder sier til The Guardian at diplomatene gir Barnier grønt lys til å gå inn i en intens forhandlingsfase, med mål om å komme fram til en avtale innen EU-toppmøtet som starter førstkommende torsdag.

EU-kommisjonen minner om at unionens standpunkt er uendret.

– Enhver avtale må inneholde en juridisk gjennomførbar løsning som unngår en hard irskegrense, samtidig som øyas økonomi, fredsavtalen for Nord-Irland og EUs indre marked blir ivaretatt, heter det i en uttalelse. Kommisjonen vil vurdere fremdriften mandag.

En ny avtale må godkjennes av det britiske Parlamentet og av alle de 27 gjenværende EU-medlemmene.

– Ser en vei

Det siste døgnet har det vært flere positive signaler rundt brexit. Torsdag møtte Storbritannias statsminister Boris Johnson sin irske kollega. Det førte til en felles uttalelse om at de begge så «en vei til en mulig avtale». Det var ikke klart hva som lå i det, men tonen var optimistisk.

Det var også inntrykket EU-president Donald Tusk fikk fra Leo Varadkar etter møtet. På en pressekonferanse på Kypros fredag sa han at han hadde mottatt «positive signaler».

– Jeg har fått signaler fra Varadkar om at en avtale fortsatt er mulig. Og det pågår tekniske diskusjoner i Brussel akkurat nå. Selv den minste sjanse må utnyttes. En brexit uten avtale vil aldri være EUs valg, sa Tusk. Han minnet samtidig om at tiden snart er ute, og at det ikke er noen garantier for å lykkes.

Tusk gjentok samtidig at britene ikke har lagt fram et realistisk og gjennomførbart forslag til avtale.

Detaljer holdt hemmelig

Detaljene i det britiske forslaget er ikke blitt delt med medlemslandene på vanlig måte, men har vært forbeholdt kommisjonen. Et brev fra Boris Johnson med en skisse til løsning ble derimot sendt og offentliggjort forrige uke.

Forslaget innebærer at Nord-Irland forblir i EUs indre marked, men blir en del av Storbritannias tollområde. Dermed blir det en tollgrense på øya. Forslaget har fått en lunken mottakelse i EU og flere medlemsland som ikke ønsker noen form for grensekontroll mellom Nord-Irland og EU-medlemmet Irland.

Samtidig har Johnson stått fast på at den såkalte backstop-løsningen som ble forhandlet fram av forgjengeren Theresa May, er uakseptabel. Den gikk ut på å binde Storbritannia til EU i en midlertidig tollunion. Det var ikke satt noen sluttdato, og for Johnson innebærer den løsningen ikke et klart nok brudd med unionen.

Den britiske statsministeren har helt siden kampen om ledervervet i Det konservative partiet sagt at han skal ta Storbritannia ut av EU 31. oktober – med eller uten en avtale. Forrige måned vedtok Parlamentet en lov som pålegger ham å be om en utsettelse dersom en avtale ikke er på plass innen 19. oktober, det vil si lørdag i neste uke.

