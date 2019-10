Tyrkia anklages for angrep mot bilkolonne med sivile

NTB utenriks

Ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) var det en stammeleder med i bilkortesjen, som ble utsatt for et flyangrep i det den var i ferd med å kjøre inn i Tell Abyad.

Ingen ble drept, men flere mennesker ble såret i angrepet, ifølge SOHR.

Ifølge det kurdiske nyhetsbyrået Hawar ble tre mennesker drept og flere såret i angrepet, men opplysningene er ikke bekreftet fra annet hold.

Tyrkiske regjeringsstyrker har gjennomført angrep mot Tell Abyad siden militæroffensiven mot den kurdiske YPG-militsen ble innledet onsdag ettermiddag.

(©NTB)