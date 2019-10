Statsministrene i Storbritannia og Irland øyner håp om brexitavtale

NTB utenriks

Boris Johnson og Leo Varadkar møttes onsdag til lunsj i det nordvestlige England for å drøfte hvordan en mulig vei ut av den fastlåste situasjonen kan se ut.

– Begge tror at en avtale er i alles interesse. De er enige om at de kan se en vei mot en mulig avtale. De er også enige om å reflektere ytterligere på sine samtaler og at tjenestemenn på begge sider vil engasjere seg i spørsmålene, heter det.

Storbritannia skal etter eget ønske forlate EU 31. oktober. Problemene under innspurten dreier seg om grensen mellom EU-landet Irland og det britiske provinsen Nord-Irland, som forlater EU sammen med England, Wales og Skottland.

EU-kommisjonen kom onsdag til at det siste forslaget til løsning av grensetvisten fra statsminister Boris Johnson ikke er tilfredsstillende. EU har konsekvent stilt seg på Irlands side under hele prosessen, og skulle det bli enighet mellom Johnson og Varadkar, blir det en helt ny dynamikk i forhandlingene de siste tre ukene.

(©NTB)