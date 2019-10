Stadig flere amerikanere støtter arbeidet med riksrett for Trump

NTB utenriks

Flere målinger som lodder stemningen, er tatt opp etter at lederen i Representantenes hus, Nancy Pelosi, varslet at granskingen formelt er startet. Målingene viser at mange har endret holdning.

Prosessen er i en tidlig og undersøkende fase, og stadig flere mener at dette arbeidet må gå sin gang. Granskingen gjelder Trumps kontakt med den ukrainske regjering for å avdekke forhold som kan svekke den demokratiske presidentkandidaten Joe Biden.

En måling fra Washington Post-Schar School fra tidlig oktober viser at 58 prosent støtter selve granskingsprosessen, mens 49 prosent også støtter et neste skritt mot riksrettstiltale.

Det er flertall i flere målinger for å fortsette undersøkelsene om hvorvidt Trumps brøt sin embetsed som president ved å be en utenlandsk statsleder om slik assistanse.

Men opinionen er stadig sterkt splittet i synet på om presidenten faktisk skal stilles for riksrett og eventuelt fjernes fra stillingen. Helt programmessig følger holdningen partilinjene.

n måling offentliggjort av Fox News viser imidlertid at 51 prosent vil ha Trump stilt for riksrett og fjernet, opp fra 42 prosent i juli.

Målingene viser også ganske stabil oppslutning på 40 prosent for presidenten og hans utøvelse av embetet, slik de har gjort gjennom hele hans periode.

(©NTB)