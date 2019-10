Sikkerhetsministeren i Indonesia såret i knivangrep

NTB utenriks

Den lokale politimesteren ble også såret i angrepet som skjedde idet Wiranto skulle sette seg inn i en bil i Pandeglang på øya Java torsdag.

En mann og en kvinne er pågrepet etter hendelsen. TV-bilder viser at livvakter kaster seg over de to og legger dem i bakken utenfor universitetet i byen etter knivangrepet.

72 år gamle Wiranto, som tidligere var forsvarssjef i Indonesia, skal ha fått to dype sår, men tilstanden ble betegnet som stabil da han ble sendt til Jakarta.

Indonesia er verdens mest folkerike muslimske land og har vært rammet av en rekke terrorangrep siden årtusenskiftet.

