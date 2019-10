EU-parlamentet avviser fransk kandidat til kommisjonen

NTB utenriks

Goulard måtte møte til ekstra utspørring torsdag formiddag etter at de relevante parlamentskomiteene ikke var fornøyd med svarene hun ga i første runde. Det gikk ikke bedre i andre runde, og Goulard ble altså ikke godkjent, skriver Politico.

Goulard trakk seg som minister i hjemlandet i 2017 da EU-parlamentet startet gransking av mulig misbruk av midler til å betale for assistenter i parlamentet. Flere parlamentarikere har lurt på hvordan hun mente hun var egnet til å sitte i kommisjonen når hun ikke var egnet til å være minister i hjemlandet.

Den tidligere forsvarsministeren i Frankrike var foreslått kommissær for EUs indre marked. Det ville gitt henne en tung og viktig portefølje i Ursula von der Leyens kommisjon, som etter planen tar over 1. november.

Nå må Frankrike og påtroppende president von der Leyen se seg om etter en ny kandidat. For sistnevnte er det best om også den neste kandidaten er en kvinne, ettersom det er et uttalt mål for von der Leyen å ha full kjønnsbalanse i kommisjonen. Den står allerede i fare for å bli forrykket etter at Romanias kvinnelige kandidat ble forkastet før høringene i parlamentet. Romania har foreslått en mann som ny kandidat, men kan være villig til å stille med en kvinnelig kandidat i tillegg.

Alle EU-landene har hver sin representant i kommisjonen.

(©NTB)