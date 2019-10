Tysk gjerningsmann filmet angrep mot synagoge

NTB utenriks

Mannen brukte et hjelmbasert kamera og filmet i 35 minutter. Klippet ble lagt ut på en kringkastingsplattformen Twitch, opplyser SITE.

Nyhetsbyrået AFP har sett noen scener fra filmen, der gjerningsmannen kommer med antisemittiske tirader på engelsk.

Gjerningsmannen snakker engelsk, og sier blant annet at han er Holocaust-fornekter, ifølge The Independent.

Ifølge Independent sier han i videoen at feminisme er årsaken til dalende fødselsrater i Vesten, og han knytter fødselsratene til innvandring. I tillegg sier han at «roten til alle disse problemene er jødene».

Den tyske innenriksministeren Horst Seehofer sier at politiet mener gjerningsmannen har høyreradikale, ytterliggående motiver for sine handlinger.

Twitch brukes vanligvis til å direktesende videoer av dataspill. Brenton Tarrant, som sto bak terrorangrepet i Christchurch på New Zealand, kringkastet video av angrepet direkte på Facebook. 51 mennesker mistet livet da han gikk til angrep mot to moskeer.

Tarrant lastet opp et såkalt manifest der han ga uttrykk for et lignende verdensbilde som den angivelige tyske gjerningsmannen.

