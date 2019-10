Tyrkiske bakkestyrker har tatt seg inn i Syria

NTB utenriks

– Det tyrkiske militæret og Den syriske nasjonale arme har innledet en bakkeoperasjon øst for elven Eufrat, tvitrer departementet.

Den protyrkiske syriske militsen ble dannet forrige uke, og en av dens talsmenn sier til AFP at bakkefasen av offensiven begynte i Tell Abyad-området, som kontrolleres av den kurdiske YPG-militsen.

Tyrkiske medier skriver at spesialstyrker og pansrede kjøretøyer har krysset grensen flere steder. Den kurdiskkontrollerte opprørsalliansen SDF sier at de slo tilbake et tyrkisk framstøt i Tell Abyad-regionen.

Langt mer enn sanksjoner

USAs president Donald Trump sier han vil knuse Tyrkias økonomi dersom den militære operasjonen gjennomføres på en måte som ikke er «human». Han vil imidlertid ikke si noe nærmere om hva han legger i uttrykket.

– Jeg vil gjøre noe langt mer enn sanksjoner, dersom han ikke gjennomfører dette på en så human måte som mulig. Så får vi bestemme hva det betyr underveis. Hvis han gjør det på en urimelig måte, vil det koste ham svært dyrt, sa Trump om Tyrkias president Recep Tayyip Erdogans offensiv.

Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian sa onsdag kveld at den tyrkiske offensiven må stanse og at europeiske sikkerhetsinteresser kan bli undergravd.

Begynte med luftangrep

Tidligere onsdag gjennomførte tyrkiske styrker luftangrep mot flere mål i området. Observatørgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder at 15 er blitt drept, åtte av dem sivile, i luftangrepene.

Angrepet kommer tre dager etter at Trump etter en telefonsamtale med Erdogan kunngjorde at amerikanske styrker skal trekkes tilbake fra Syria. Kunngjøringen ble ansett som et grønt lys for en tyrkisk offensiv.

Den arabiske liga kommer sammen til hastemøte i Kairo lørdag for å drøfte den dramatiske utviklingen på grensen mellom Tyrkia og Syria.