NTB utenriks

En talsmann for en av de protyrkiske syriske militsene sier til AFP at bakkefasen av offensiven begynte i Tell Abyad-området, som kontrolleres av den kurdiske YPG-militsen. Tyrkiske medier skriver at spesialstyrker og pansrede kjøretøyer har krysset grensen flere steder.

Tidligere onsdag gjennomførte tyrkiske styrker luftangrep mot flere mål i området. Observatørgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder at 15 er blitt drept, åtte av dem sivile, i luftangrepene.