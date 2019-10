Trump sier Tyrkias invasjon av Syria er en «dårlig idé»

NTB utenriks

– USA støtter ikke dette angrepet og har gjort det klart overfor Tyrkia at aksjonen er en dårlig idé, sier Trump i en uttalelse, der han også presiserer at ingen amerikanske soldater er i området.

Trump viser til at Tyrkia har forpliktet seg til å beskytte sivile, religiøse minoriteter, og til å forhindre at det oppstår en humanitær krise. USA forventer at Tyrkia holder fast ved forpliktelsen.

USA gir Tyrkia også ansvaret for å sikre at alle fengslede IS-krigere forblir fengslet og at terrorgruppen ikke får nytt fotfeste i regionen.

Etter en samtale mellom Trump og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i helgen kunngjorde Det hvite hus at USA ville trekke amerikanske styrker ut fra de nordlige grenseområdene i Syria, og la til at «Tyrkia snart vil gå videre med sin planlagte operasjon inn i Nord-Syria».

Trumps beslutning om å gi det mange oppfattet som grønt lys for en tyrkisk invasjon, fikk imidlertid alarmen til å gå i Kongressen.

Republikanere og demokrater sto samlet bak kritikken av Trump. En av Trumps mest lojale støttespillere, senatoren Lindsey Graham, varslet en resolusjon som vil innebære harde sanksjoner mot Tyrkia og eventuelt utkastelse fra NATO hvis militæroperasjonen blir gjennomført.

