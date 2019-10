To drept under skyting i den tyske byen Halle

NTB utenriks

Flere tyske medier skriver at en synagoge i Paulusviertel-distriktet i Halle var målet for skytingen onsdag og at gjerningspersonen er anholdt. Det ble også kastet en håndgranat inn på den jødiske kirkegården i nærheten. Hjemmelagde eksplosiver ble funnet foran synagogen.

Statsminister Angela Merkel fordømmer drapene og uttryker solidaritet med alle jøder på den hellige dagen jom kippur. Ifølge regjeringstalsmann Steffen Seibert har Merkel stor medfølelse for de drepte og tenker på deres familier.

To drept

En mann ble ifølge politiet skutt og drept inne i en kiosk, mens en kvinne ble skutt og drept i Humboldtstraße ved synagogen.

To andre, en mann og en kvinne, er såret av skudd og innlagt på sykehus. Tilstanden er ikke kjent.

Politiet trodde først det var to eller flere gjerningsmenn, men senere sa politikilder til DPA at det var bare én gjerningsperson. Selve hendelsesforløpet er foreløpig uklart.

Tysk statsborger

Like før klokka 14 opplyste politiet på Twitter at én person var pågrepet, og tyske medier meldte senere at dette skjedde etter at vedkommende kolliderte med en lastebil i utkanten av Halle.

Politikilder opplyser til flere tyske medier at den pågrepne mannen er tysk statsborger. I bilens bagasjerom ble det funnet flere våpen.

En overvåkingsvideo viser at en grå bil stanser midt i gaten før en mann stiger ut og avfyrer fire skudd med det som ser ut til å være en hagle. Mannen er iført grønne militærlignende klær og hjelm.

Politiet i Halle har sperret av flere områder i byen, og sentralbanestasjonen er stengt. Innbyggerne ble først oppfordret til å holde seg innendørs, og politiet oppfordrer fortsatt folk til å være på vakt.

Skjerpet sikkerhet

Jødene feirer onsdag jom kippur, sin årlige forsoningsdag, og politiet har etter angrepet i Halle skjerpet sikkerhetstiltakene ved synagoger i byer som Leipzig, Dresden, Berlin og Frankfurt.

Ifølge Bild aksjonerte politiet onsdag mot høyreekstremister i flere tyske delstater, blant annet mot en adresse i Mansfeld-Südharz vest for Halle. Det foreligger imidlertid ikke opplysninger om en eventuell sammenheng.

– Vi har hittil ingen beviser for at skytingen i Halle er relatert til dette, sier en talsmann for tysk politi til Bild.

Halle ligger rundt 40 kilometer nordvest for Leipzig og er med sine rundt 240.000 innbyggere den største byen i delstaten Sachsen-Anhalt.

