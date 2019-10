Selvmordsangrep i tidligere IS-hovedstad

NTB utenriks

Angrepet skjedde tidlig onsdag og var rettet mot den kurdiskdominerte SDF-alliansen, der blant annet YPG-militsen inngår, i Raqqa. Byen var tidligere hovedstaden til IS i Syria.

Angrepet kommer etter at Tyrkia har kunngjort at landet om kort tid vil angripe kurdiske soldater nordøst i Syria.

Kurdiske styrker sier IS utførte tre selvmordsangrep mot deres stillinger i Raqqa. Det er ikke meldt om sårede i angrepet, men det er rapportert om skuddveksling og eksplosjoner.

Den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) opplyser at to IS-krigere begynte å skyte før de sprengte seg selv.

