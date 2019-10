Eriksen Søreide ber Tyrkia avslutte operasjonen

NTB utenriks

Utenriksministeren er redd operasjonen kan sette på spill det som er oppnådd i kampen mot IS.

Eriksen Søreide frykter at operasjonen kan forverre de humanitære forholdene. Hun er særlig bekymret for situasjonen for sivilbefolkningen i området, der flere hundre tusen allerede er internt fordrevne.

– Det er vanskelig å si hvordan operasjonen kan påvirke forholdene for al-Hol-leiren og de IS-tilknyttede fangene som holdes der, sier utenriksministeren. UD vil benytte enhver anledning til å meddele tyrkiske myndigheter Norges syn på saken.

